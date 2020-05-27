Продюсеры «Спутника» насчитали миллион онлайн-просмотров. Фильм стал первой российской интернет-премьерой

Российский фильм «Спутник» за первый месяц онлайн-проката посмотрели миллион раз, сообщили продюсеры картины «Ведомостям».

Лента должна была выйти на экраны 16 апреля 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса кинотеатры в России закрыли.

«Спутник» стал первой российской картиной, рассчитанной на массового зрителя, которая вышла в интернете, а не в физическом прокате, уточняет издание.

Фильм отдали в прокат сервисам ivi.ru, more.tv (принадлежит «Национальной медиа группе») и wink (им управляет «Ростелеком»), он доступен по подписке с 23 апреля.

Онлайн-кинотеатры не раскрывают статистику просмотров и передают продюсерам только часть данных об аудитории. Откуда у продюсеров «Спутника» данные о миллионе показов на трех площадках, не уточняется.

За права на показ фильмов онлайн-площадки платят фиксированную сумму, она не зависит от числа зрителей, добавляют «Ведомости».

При этом право первого показа в интернете стоит в несколько раз больше, чем права на прокат после премьеры в кинотеатрах. Сколько получат продюсеры «Спутника» от онлайн-сервисов, не раскрывается.