«Аэрофлот» начал выдавать ваучеры вместо денег за отмененные перелеты

Компания «Аэрофлот» начала выдавать ваучеры за неиспользованные из-за пандемии коронавируса авиабилеты. Пока, сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию, выдача ваучеров происходит в тестовом режиме.

Ранее представитель «Аэрофлота» Михаил Демин рассказывал, что авиакомпания планирует выдавать за отмененные рейсы «ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки», который будет действовать в течение трех лет.

Россия с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии COVID-19. «Аэрофлот» также сократил частоту рейсов по России. О планах выдавать ваучеры вместо возврата денег за билеты сообщали и другие российские авиакомпании.

В середине мая Росавиация выделила авиакомпаниям, входящим в группу «Аэрофлот», 7,89 миллиарда рублей в качестве частичной компенсации убытков из-за эпидемии коронавируса.

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