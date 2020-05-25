СК задержал троих участников стрельбы на Каширском шоссе в Москве. Ранены двое человек

Обновление. Следственный комитет сообщил о задержании троих человек, участвовавших в конфликте со стрельбой в Москве. Их подозревают в покушении на убийство, незаконном обороте оружия и хулиганстве. Допрошены 15 участников и очевидцев конфликта.

Два человека пострадали в результате стрельбы на Каширском шоссе в Москве, сообщили источники «Интерфакса» и ТАСС.

Пострадавшие — граждане 38 и 36 лет, проживающие в Мордовии и Самарской области, — находятся в больнице. У них диагностированы множественные ранения поясницы, нижних конечностей и ягодиц.

Еще восемь участников конфликта задержаны. Троих из них — жителей Оренбуржья и Подмосковья — задержали на месте, еще пятерых — уроженцев Кавказа — при попытке скрыться на автомобиле. У них найдено травматическое оружие.

Перестрелка на Каширском шоссе произошла 24 мая на автостоянке возле жилого комплекса «Ясный». Ее участники уехали на нескольких автомобилях. Причиной перестрелки мог стать бытовой конфликт или конфликт на почве бизнес-интересов. ТАСС и Baza сообщили, что причиной перестрелки стал конфликт двух компаний, занимающихся ритуальными услугами.

По данным ТАСС и РЕН ТВ, участники конфликта использовали травматическое оружие и охотничьи ружья. Mash писал, что стрельбу могли вести из охотничьего гладкоствольного карабина на базе автомата Калашникова.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем и троих задержанных после перестрелки.