Минюст разрешил Партии прямой демократии участвовать в выборах. Ее создал один из основателей World of Tanks

Министерство юстиции РФ внесло Партию прямой демократии в список партий, имеющих право участвовать в выборах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Партия прямой демократии уже зарегистрировала 43 региональных отделения, до конца мая ожидается регистрация еще шести.

В 2020 году партия рассчитывает участвовать в выборах в законодательные собрания как минимум двух регионов — Воронежской и Новосибирской областей. В 2021 году планируется участие в выборах в Госдуму.

О создании Партии прямой демократии стало известно в январе 2020 года, Минюст зарегистрировал ее в апреле. Лидером партии стал один из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров, который ради этого покинул Wargaming, компанию-разработчика World of Tanks. По словам Макарова, в партии планируют внедрить систему принятия решений через общее голосование на защищенной онлайн-платформе.

19 мая Минюст разрешил участвовать в выборах партии писателя Захара Прилепина «За правду».

Источники «Медузы» в январе говорили, что идея появления ряда новых партий (в том числе партий Прилепина и Макарова) разработана в Кремле — чтобы создать иллюзию конкуренции на выборах в Госдуму в 2021 году.