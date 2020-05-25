Из МВД уволили двух генералов, обвиняемых в коррупции. Свидетелем по их делу проходит бывший замминистра внутренних дел

Заместителей начальника следственного департамента МВД генерал-майоров Александра Бирюкова и Александра Краковского, обвиняемых по делу о злоупотреблении полномочиями, уволили по отрицательным мотивам. Об этом сообщил источник ТАСС.

Вопрос с увольнением еще одного фигуранта дела, старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Александра Брянцева, пока не решен, заявил второй источник ТАСС.

По версии следствия, Бирюков, Краковский и Брянцев из корыстных побуждений содействовали в переводе из СИЗО под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Альберта Худояна и снятии ареста с его земельных участков. По данным источника ТАСС, они получили за это 10 миллионов рублей. Адвокат Худояна отрицал дачу взятки.

Бирюкова, Краковского и Брянцева задержали и отправили под арест в начале апреля. Вскоре после этого от должности был освобожден их руководитель, заместитель министра внутренних дел и начальник следственного департамента МВД Александр Романов. По словам источников ТАСС и «Интерфакса», он проходит свидетелем по делу своих подчиненных.