Три человека погибли при урагане в Свердловской области

Обновлено. Количество жертв урагана выросло до трех человек.

Два человека погибли в результате урагана в Свердловской области, пишет РИА Новости со ссылкой на региональную полицию и мэрию Екатеринбурга.

Один из погибших — рабочий из Екатеринбурга, который пострадал при падении крана на строительной площадке. Второй — житель города Арамиль, на которого упала оторвавшаяся кровля здания.

По данным МЧС, в Екатеринбурге ветер повалил десятки деревьев, повреждены автомобили и кровли строений. Пострадали также города и районы недалеко от Екатеринбурга. Там зарегистрированы отключения электричества, без света остались около 16 тысяч человек.

В области действует штормовое предупреждение, МЧС советует не выходить из дома без крайней необходимости.