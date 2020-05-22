Жительница Москвы отсудила у LG 2 миллиона рублей за пожар из-за умного холодильника

Люблинский районный суд Москвы присудил местной жительнице более 2 миллионов рублей компенсации от компании LG за пожар, вызванный неисправным умным холодильником. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент, из-за которого жительница Люблино Светлана Камышева подала иск, случился в 2019 году. Тогда ее умный холодильник LG самостоятельно перевелся в аварийный режим работы. От теплого выхлопа компрессора загорелись обои, и квартира сгорела.

Общая компенсация, присужденная судом, была сложена из суммы ущерба от пожара (1,404 миллиона рублей), штрафа на основании закона о защите прав потребителей (732 тысячи рублей), компенсации морального вреда (60 тысяч) и судебных издержек (9 тысяч).

Представители LG обжаловали решение суда.