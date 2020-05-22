В ростовском психоневрологическом интернате 270 человек заболели коронавирусом

У 270 человек в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на главу регионального роспотребнадзора Евгения Ковалева сообщает «Интерфакс».

«Большинство из них — подопечные, а также 23 сотрудника интерната», — сказал Ковалев.

Интернат на 28 дней закрыли на карантин, добавляет «Интерфакс». Министерство труда РФ рекомендовало закрыть на полный карантин все психоневрологические интернаты и дома престарелых в России еще в конце апреля.

По данным управления Роспотребнадзора по Ростовской области, к 22 мая в регионе зафиксировали 3064 случая заболевания COVID-19. С начала эпидемии в регионе умерли 34 человека, 1111 выздоровели.