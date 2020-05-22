В Петербурге разрешили прощание с умершими не от COVID-19

В Санкт-Петербурге разрешили церемонии прощания с умершими не от коронавирусной инфекции и без подозрения на нее. Об этом сообщает пресс-служба петербургского губернатора.

Губернатор Александр Беглов обсудил с главным санитарным врачом города Наталией Бешкетовой запрет на любые церемонии прощания, о котором сообщила «Фонтанка» 19 мая.

Теперь прощания с умершими не от COVID-19, а также с теми, у кого не было подозрения на инфекцию, разрешили в крематории, на кладбищах и в моргах тех больниц, которые не перепрофилировали для лечения коронавирусной инфекции.

Церемония должна длиться не больше 10 минут, расстояние между людьми должно быть не меньше полутора метров. Кроме того, следует приходить в защитных масках и в перчатках и исключить прямой контакт с телом умершего.

Санкт-Петербург среди регионов России находится на третьем месте после Москвы и Подмосковья по числу заболевших COVID-19. К 22 мая в городе зарегистрировали 12,6 тысячи случаев заболевания, умерли от инфекции 107 человек.