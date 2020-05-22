Суд потребовал от жительницы Нидерландов удалить фотографии внуков, которые она выложила в соцсетях. На этом настаивала мать детей

Суд в Нидерландах потребовал от местной жительницы удалить фотографии ее несовершеннолетних внуков, которые она опубликовала на фейсбуке и пинтересте. На это обратила внимание «Би-би-си».

Дело дошло до суда в результате ссоры между женщиной и ее дочерью. Она неоднократно просила мать удалить фотографии внуков из соцсетей, но та удалила не все.

Решение по делу было вынесено 13 мая. Суд пришел к выводу, что действия бабушки противоречат европейскому регламенту по защите персональных данных (GDPR), принятому в 2018 году.

Регламент не распространяется на «обработку персональных данных физическими лицами в результате личной или бытовой деятельности». Но в данном случае суд пришел к выводу, что опубликованные в соцсетях фотографии стали доступны широкой аудитории и могли попасть в руки третьих лиц.

По решению суда, бабушка должна в течение 10 дней удалить опубликованные ею снимки внуков. Если она этого не сделает, ей будут начислять штраф в 50 евро за каждый день неисполнения решения суда. Максимально возможная сумма штрафа — тысяча евро.