Почти половина участников опроса ВЦИОМ поддержала амнистию к 75-летию Победы. Проводить ее не планируют

Идею провести амнистию за уголовные преступления небольшой и средней тяжести в связи с 75-летием Победы поддерживают 44% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Против амнистии выступили 37% участников опроса.

В целом практику амнистий одобряют 50% респондентов, не одобряют 25%.

Амнистии объявляли в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием и 70-летием Победы.

К 75-летию Победы в Госдуму внесли несколько проектов постановления об амнистии. Один из них, от депутата от КПРФ Сергея Шаргунова, предполагал амнистию в том числе для участников акций протеста в Москве летом 2019 года.

Вопрос объявления амнистии относится к компетенции Госдумы. В конце апреля глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что нижняя палата не планирует объявлять амнистию.