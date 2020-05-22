Бывшего главу строительной корпорации «Космос», обвиняемого в многомиллиардном мошенничестве, выпустили из СИЗО

Бывшего владельца строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве на 17 миллиардов рублей, освободили из СИЗО. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Руслан Коблев.

«Черняков освобожден из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей», — сказал он.

В беседе с ТАСС Коблев добавил, что истек и срок давности по делу.

Вместе с тем, как пишет «Коммерсант», Чернякова освободили под подписку. Срок полугодового ареста истек в полночь 22 мая, уточняет газета.

До этой даты следователь должен был предъявить Чернякову обвинение в окончательной редакции, и тот начал бы знакомиться с материалами дела.

Но из-за карантина, на который закрыли «Матросскую тишину», где находился Черняков, следователь не смог попасть в СИЗО.

Чернякова заочно арестовали в России в 2015 году, в 2017-м его задержали в Варшаве, в ноябре 2019-го бизнесмена выдали России. После этого Чернякова обвинили по двум статьям о мошенничестве и по статье о невыплате зарплаты.

По версии следствия с 2011-го по 2012 год Черняков похитил 14 миллиардов рублей у Банка Москвы. Это был кредит на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, напоминает «Коммерсант».

Кроме того, по данным следствия, почти три миллиарда рублей ушли на счет аффилированных с Черняковым компаний якобы в счет погашения долга за товары и выполненные работы. Также следствие полагает, что бизнесмен задолжал работникам 183 миллиона рублей зарплаты.