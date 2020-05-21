«Я против таких разговоров». Глава Коми ответил на предложение объединить регион с Архангельской областью и НАО

Временно исполняющий обязанности главы республики Коми Владимир Уйба против идеи объединить регион с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО). Об этом Уйба заявил в видеообращении, которое опубликовано на странице правительства Коми во «ВКонтакте».

«Хочу сразу сказать, что я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу, она должна исходить от людей, живущих в этих регионах. <…> Пожалуйста, не поддавайтесь каким-то настроениям, что это уже вопрос решенный, что это имеет место быть. На самом деле это некая гипотеза, которая обсуждается», — сказал Уйба.

Об предложении добавить Коми к планируемому объединению Архангельской области НАО стало известно 19 мая. «На заседании рабочей группы [по сбору мнений жителей НАО о слиянии с Архангельской областью] некоторые ее участники высказали предложение, что „трешка“ лучше, чем „двушка“», — заявил РИА Новости председатель рабочей группы Матвей Чупров.

Главы Архангельской области и НАО 13 мая подписали меморандум об объединении регионов. Теперь этот шаг должен быть одобрен на региональных референдумах. Предполагается, что они пройдут в сентябре.

Сейчас НАО с административной точки зрения является и самостоятельным регионом, и одновременно частью Архангельской области. Объединение области и округа обсуждалось много лет, но против него выступают жители НАО.

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