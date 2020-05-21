Курс рубля на Московской бирже на торгах 21 мая вырос до максимума с 6 марта.

Так, евро на 12:09 мск торговался по 77,70 рубля. что на 30 копеек меньше уровня закрытия предыдущей сессии. Доллар — по 70,80 рубля (-29 копеек).

Курс российской валюты растет на фоне дорожающей нефти. На бирже ICE в Лондоне нефть Brent утром 21 мая стоила 36,43 доллара за баррель (+1,9% к уровню закрытия предыдущей сессии). Американская WTI подорожала более чем на 2%, до 34,23 доллара за баррель.