В США спецназовца и его сына задержали по делу о побеге бывшего главы Nissan в Ливан

В США бывшего бойца Майкла Тейлора и его сына Питера Тейлора задержали по делу о побеге бывшего главы Nissan Motor Карлоса Гона из Японии, где его обвиняют в финансовых махинациях. Об этом сообщает Reuters.

По версии федеральной прокуратуры в Массачусетсе, Тейлоры помогли Гону бежать в Ливан.

Япония в январе выдала ордер на арест Тейлоров и еще одного человека, причастного, по мнению властей, к побегу Гона. Каким образом они помогали бизнесмену сбежать, не уточняется.

Как добавляет Reuters, в мае в Турции утвердили обвинительные заключения в отношении четырех пилотов и двух бортпроводников, заподозренных в причастности к побегу Гона.

Карлоса Гона арестовали в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии 80 миллионов долларов доходов. Nissan уволил его с поста главы совета директоров.

В марте 2019-го Гона освободили под залог, у него должны были забрать паспорт, но он смог улететь в Ливан. Ливанский телеканал MTV сообщал, что Гон покинул Японию в кейсе для музыкального инструмента.

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