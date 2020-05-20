Минобрнауки: две трети российских преподавателей не хотят работать из дома

Переход на дистанционное образование вызывает неприятие и недовольство у большинства преподавателей российских вузов. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Минобрнауки и Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

В исследовании, проводившемся в первой половине апреля, приняли участие 33 987 педагогов из более чем ста вузов, что составляет примерно 15% всего профессорско-преподавательского состава России.

По результатам опроса 66% преподавателей заявили, что им не нравится работать из дома. 87,8% опрошенных считают, что занятия лучше проводить в очном формате.

85,7% участников исследования заявили, что из-за перехода на дистанционное обучение у них выросла рабочая нагрузка и стало меньше свободного времени. 67% преподавателей не согласны с тем, что большинство лекций и семинаров через год будут переведены в онлайн-формат.

Российские школы и вузы с конца марта перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.