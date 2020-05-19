Власти Екатеринбурга подали в суд на «Эхо Москвы» из-за слов Евгения Ройзмана о смерти больного COVID-19

Управление здравоохранения Екатеринбурга подало в суд на радиостанцию «Эхо Москвы в Екатеринбурге» из-за слов бывшего главы города Евгения Ройзмана о смерти пациента с коронавирусом. Об этом в фейсбуке 18 мая написал главный редактор радиостанции Максим Путинцев.

Как cообщает Znak.com, поданный иск касается защиты чести и достоинства. Путинцев рассказал изданию, что в исковом заявлении от радиостанции требуют опровергнуть сведения «о факте гибели мужчины в ГКБ № 40 с положительным результатом анализа на коронавирус». Другие подробности не приводятся.

По словам Путинцева, поводом для иска стал прямой эфир на федеральном «Эхе Москвы» 27 апреля (записывали его в студии екатеринбургской радиостанции). В программе «Личный прием» Ройзман сказал, что к нему обратилась женщина, чей муж был госпитализирован с диабетом, потом попал в больницу № 40 с пневмонией, где умер. «Опознание не проводили, попрощаться не разрешили, о коронавирусе ни одного слова. Но сотрудник морга сказал, что анализ положительный. А в статистике он не прошел, кстати», — сказал Ройзман.

В разговоре с Znak.com Ройзман заметил, что в той программе допустил только одну фактическую ошибку: заявил, что тело мужчины кремировали. «Я еще не видел иска и не понимаю, в чем суть претензии. Я рассказал в эфире ситуацию, о которой мне сообщили во время приема», — пояснил политик.

Путинцев отметил, что, по закону о СМИ, сказанное в прямом эфире лежит в зоне ответственности спикера, а не медиа.