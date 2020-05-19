Главой TikTok станет руководитель стримингового направления Disney

Руководитель стримингового направления Disney Кевин Майер с 1 июня возглавит сервис TikTok китайской компании ByteDance. Об этом сказано в сообщении Walt Disney Company.

В самой ByteDance он займет должность операционного директора. В Disney Майер работает с 1993 года.

TikTok ищет нового генерального директора с января 2020-го, пишет Bloomberg.

Популярность сервиса в США растет вместе с вниманием американских регуляторов, которые рассматривают его как потенциальную угрозу безопасности, отмечает издание.

«Мне нравится миссия TikTok — приносить радость и вдохновение людям по всему миру», — приводит Bloomberg слова Майера.

Майер также сообщил, что с нетерпением ждет работы с основателем ByteDance Чжаном Имином, которого он назвал «отличным дальновидным парнем» (цитата по Bloomberg).

Акции Disney после новостей упали на 2,1% в конце торгов, добавляет агентство.

В октябре 2019 года сенаторы США попросили главу американской разведки начать расследование в отношении TikTok. По их мнению, использование приложения небезопасно, поскольку оно передает данные пользователя, в том числе геолокационные, а также IP-адрес.

В феврале того же года TikTok согласилась заплатить штраф в размере 5,7 миллиона долларов по жалобе Федеральной торговой комиссии США. Ведомство обвинило компанию в сборе данных детей до 13 лет без согласия родителей, как того требуют американские законы.

Владельца TikTok, компанию ByteDance, подозревают в сотрудничестве с руководством КНР. Так, по данным Австралийского института стратегической политики, ByteDance и китайское министерство общественной безопасности договорились об использовании приложения для увеличения влияния полиции в интернете.