Егор Жуков пожаловался на политическое преследование в ЕСПЧ

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу о призывах к экстремизму, отправил в ЕСПЧ жалобу на политическое преследование. Об этом со ссылкой на правозащитную группу «Агора» пишут «Ведомости».

В жалобе Жуков пишет, что его уголовное дело и приговор были политически мотивированными.

Его наказали за легитимные политические высказывания, то есть, полагает Жуков, фактически его судили за критику действующей власти, а приговор «стал актом устрашения».

Также, по мнению Жукова, власти нарушили его право на справедливое судебное разбирательство и на свободу выражения мнения.

Руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев сказал «Ведомостям», что до сих пор ЕСПЧ признавал жертвами политического преследования только Алексея Навального и основателя НТВ Владимира Гусинского. «Но мы считаем, что это [дело Жукова] как раз такой случай. Одной из важных целей преследования Жукова было сделать невозможным его участие в избирательной кампании в Мосгордуму», — пояснил Коротеев.

Жукова задержали 2 августа 2019 года по делу о «массовых беспорядках» на протестной акции в Москве 27 июня 2019-го («московское дело»). Обвинение в участии в беспорядках с него затем сняли, предъявив новое — в публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК).

В декабре того же года Жуков получил три года условно и запрет на два года заниматься администрированием сайтов и схожей деятельностью. Вину Жуков не признал.