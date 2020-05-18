Жителя Иркутской области арестовали на трое суток за забег с росгвардейцами по двору сочинского обсерватора

Адлерский районный суд отправил под арест на трое суток мужчину, который пытался сбежать из обсерватора в Сочи.

Суд признал 27-летнего уроженца Иркутской области виновным по административным статьям о неподчинении законному требованию полицейского и о нарушении санитарных норм. Помимо ареста, 27-летний уроженец Иркутской области заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Видеозапись инцидента широко распространилась в социальных сетях 17 мая. Судя по кадрам видео, мужчина не пытался покинуть территорию обсерватора — выйдя во двор и пробежав по нему круг, он вернулся в подъезд, около которого находился в начале записи.

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В Краснодарском крае действуют одни из наиболее жестких правил для прибывающих из других регионов России. На 14-дневную изоляцию всех, у кого нет прописки или собственности на территории края, в обязательном порядке отправляют в обсерваторы.