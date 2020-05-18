Строители «Острова мечты» пожаловались на долги по зарплате за два месяца

Почти 700 строителей парка развлечений «Остров мечты» в Москве заявили, что им не выдали зарплату за два месяца работы. Об этом «МБХ медиа» сообщил юрист Дауд Плиев, представляющий интересы рабочих.

«Очень много бригад, в каждой бригаде по 30−50 человек, — сказал он. — Сейчас просто [„Остров мечты“] закрыт на карантин, обещаниями кормят».

В фейсбуке «Острова мечты» сообщается, что оплата подрядчикам, с которыми сотрудничает компания, осуществляется «в срок согласно заключенным договорам по мере выполнения их обязательств по работам и услугам на объекте».

По словам Плиева, подрядные организации «говорят, что „Остров мечты“ им не выслал деньги».

О том, что 700 строителей не получили деньги за работу, 17 мая сообщил телеграм-канал Readovka, сославшись на «одну из специалистов» по имени Светлана Григорьева.

Парк развлечений «Остров мечты» открыли 29 февраля 2020 года. Общая стоимость проекта не раскрывалась, первая очередь проекта оценивалась в 2018 году в 43 миллиарда рублей, ВТБ открыл кредитную линию на 37 миллиардов.