Нижегородского депутата и его знакомого, отсидевшего за грабеж, заподозрили в продаже старых аппаратов ИВЛ

Бывшего депутата Нижегородской городской думы Валерия Гельжинеса заподозрили в попытке продажи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), выпущенных в 1996-2000 годах. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела пишет «Коммерсант».

По версии следствия, Гельжинес «решил заработать на пандемии коронавируса», продавая в интернете медицинские маски. На специализированном форуме он познакомился с Игорем Бортниковым, который пытался заниматься тем же самым. Как уточняет газета, Бортников ранее был судим за грабеж и получил семь лет тюрьмы.

Гельжинес и Бортников стали работать вместе, но не смогли наладить бизнес и решили вместо масок продавать аппараты ИВЛ (они нужны в тяжелых случаях заболевания COVID-19). Гельжинес, как утверждает следствие, нашел в интернете объявление о продаже в Костроме новых ИВЛ стоимостью пять тысяч рублей за аппарат. Небольшая стоимость связана с тем, что речь шла об устаревших модификациях техники.

Разрешения на дальнейшую эксплуатацию у аппаратов не было, пишет «Коммерсант». Гельжинес и Бортников договорились с костромской фирмой о покупке 800 приборов, продавать их они хотели по 700 тысяч рублей каждый. Первую партию из 286 аппаратов доставили в подмосковный Раменский район, Бортников и Гельжинес опубликовали в интернете объявление о продаже. На него под видом покупателя ответили полицейские, стороны договорились о продаже ста приборов. По данным РЕН ТВ, продавцы хотели получить за них 70 миллионов рублей.

Бортникову предъявили обвинение в попытке мошенничества, Гельжинес пока остается подозреваемым. Обоих задержали 29 апреля.

Тогда же МВД отчиталось об изъятии в Костромской и Свердловской областях полутора тысяч старых аппаратов ИВЛ, которые, по версии полиции, в Раменском районе планировала сбывать преступная группа. МВД говорило, что задержаны семь человек.

Как пишет «Первое антикоррупционное СМИ», Гельжинес ушел из городской думы в январе 2019 года. Тогда же суд в Нижнем Новгороде признал недействительным его диплом о среднем профессиональном образовании и школьный аттестат. В 2016-м Гельжинес стал банкротом из-за личных долгов на почти 20 миллионов рублей.

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