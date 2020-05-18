На юго-востоке Москвы открыли стрельбу из окна. Никто не пострадал

Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на улице Малышева на юго-востоке Москвы. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Мужчина произвел несколько выстрелов вверх. Он стрелял холостыми патронами. Стрельба велась из оружия, «конструктивно схожего с автоматом Калашникова», уточнил источник ТАСС.

От выстрелов никто не пострадал. Стрелявшего задержали. Мотивы его поступка неизвестны. По предварительной информации, он был пьян, сказал источник ТАСС.