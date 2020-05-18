Больницы Пермского края ограничили в количестве тестов на коронавирус

Минздрав Пермского края на прошлой неделе ввел временные лимиты на число тестов на коронавирус в больницах. Об этом сообщает «Новая газета».

Лимиты позволяют каждому медучреждению провести определенное число обследований на коронавирус в день: 5, 10, 12 или 15.

«У нас до 13 мая брали мазки у всех вновь поступивших пациентов. С 13-го перестали брать. Всего 10 мазков на день предусмотрено. Мазки брать только с разрешения заведующих — распоряжение по больнице. В результате сейчас берем мазок у пациента, когда уже все совершенно очевидно», — рассказал врач-реаниматолог одной из больниц Перми.

В Минздраве Пермского края «Новой газете» сообщили, что ограничения связаны с ожиданием поступления новой партии тестов.

Всего с начала эпидемии в Пермском крае провели более 82 тысяч анализов на коронавирус. В среднем в лабораториях региона проводится от полутора до двух тысяч тестов в день.