Украина ввела санкции в отношении Эрмитажа, МГУ и Пушкинского музея

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкционный список, включив в него некоторые российские музеи и образовательные учреждения. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Под санкциями, в частности, оказались Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Московский государственный университет. Ограничительные меры, в частности, предусматривают запрет на какие-либо контакты с попавшими в список организациями, включая культурные обмены и научные конференции.

Полный список российских музеев и образовательных организаций, на которые теперь распространяются санкции, публикует «Интерфакс-Украина».

Украина несколько лет назад ввела санкции против ряда российских компаний, в частности, запретив работу на своей территории «Яндекса» и «ВКонтакте». Кроме того действуют запреты на экспорт и импорт некоторых категорий российской продукции, а также персональные санкции. Россия со своей стороны запретила ввоз в страну ряда наименований украинской продукции.