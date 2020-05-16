Количество умерших в Москве от COVID-19 превысило 1,5 тысячи человек

За сутки в Москве умер 71 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб вечером 16 мая.

Общее число умерших в Москве, у которых был подтвержден COVID-19, достигло 1503 человек.

С начала эпидемии в Москве зафиксировано почти 139 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По всей России COVID-19 заболели, по данным на 16 мая, более 272 тысяч человек, 2537 человек умерли, 63 166 человек выздоровели. Остальные случаи числятся активными.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 1 442 824 (+25 050) 87 530 (+1 632) 250 747 (+4 333) 1 104 547 🇷🇺 Россия 272 043 (+9 200) 2 537 (+119) 63 166 (+4 940) 206 340 🇬🇧 Великобритания 237 260 (+3 560) 34 041 (+384) 457* 202 762 🇪🇸 Испания 230 183 (+643) 27 459 (+138) 144 783 (+1 409) 57 941 🇮🇹 Италия 223 885 (+789) 31 610 (+242) 120 205 (+4 917) 72 070 🇧🇷 Бразилия 220 291 (+17 126) 14 962 (+963) 84 970 (+5 491) 120 359 🇫🇷 Франция 178 529 (+607) 27 501 (+104) 59 770 (+843) 91 258 🇩🇪 Германия 175 233 (+755) 7 897 (+13) 151 597 (+1 297) 15 739 🇹🇷 Турция 146 457 (+1 708) 4 055 (+48) 106 133 (+2 103) 36 269 🇮🇷 Иран 116 635 (+2 102) 6 902 (+48) 91 836 (+1 297) 17 897 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 4 551 547 307 785 1 642 007 2 601 755

Актуально на 23:54 16.05.2020 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 23:54 16.05.2020 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.