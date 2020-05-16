Количество умерших в Москве от COVID-19 превысило 1,5 тысячи человек
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За сутки в Москве умер 71 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб вечером 16 мая.
Общее число умерших в Москве, у которых был подтвержден COVID-19, достигло 1503 человек.
С начала эпидемии в Москве зафиксировано почти 139 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
По всей России COVID-19 заболели, по данным на 16 мая, более 272 тысяч человек, 2537 человек умерли, 63 166 человек выздоровели. Остальные случаи числятся активными.
Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇺🇸 США
1 442 824 (+25 050)
87 530 (+1 632)
250 747 (+4 333)
1 104 547
🇷🇺 Россия
272 043 (+9 200)
2 537 (+119)
63 166 (+4 940)
206 340
🇬🇧 Великобритания
237 260 (+3 560)
34 041 (+384)
457*
202 762
🇪🇸 Испания
230 183 (+643)
27 459 (+138)
144 783 (+1 409)
57 941
🇮🇹 Италия
223 885 (+789)
31 610 (+242)
120 205 (+4 917)
72 070
🇧🇷 Бразилия
220 291 (+17 126)
14 962 (+963)
84 970 (+5 491)
120 359
🇫🇷 Франция
178 529 (+607)
27 501 (+104)
59 770 (+843)
91 258
🇩🇪 Германия
175 233 (+755)
7 897 (+13)
151 597 (+1 297)
15 739
🇹🇷 Турция
146 457 (+1 708)
4 055 (+48)
106 133 (+2 103)
36 269
🇮🇷 Иран
116 635 (+2 102)
6 902 (+48)
91 836 (+1 297)
17 897
...
...
...
...
...
📝 Всего в мире
4 551 547
307 785
1 642 007
2 601 755
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 23:54 16.05.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.
Актуально на 23:54 16.05.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.