«Яндекс» объяснил технической ошибкой данные о 24 тысячах новых случаев коронавируса за сутки

Данные на главной странице «Яндекса» о почти 24 тысячах новых случаев коронавируса в России были вызваны технической ошибкой. Об этом «Медузе» сообщила пресс-служба компании.

«На короткое время на сайте возникла техническая ошибка в отображении данных. Сейчас все показатели снова отображаются корректно и соответствуют официальным данным», — пояснили в «Яндексе».

На главной странице «Яндекса» утром 15 мая появилась информация, что за сутки были выявлены 23 878 случаев заболевания ковидом и что 255 человек умерли. Через несколько минут цифры были изменены на официальные данные Роспотребнадзора — 10 598 заболевших и 113 умерших.