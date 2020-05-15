Россия подала жалобу в Верховный суд Нидерландов по делу о выплате 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Россия подала кассацию в Верховный суд (ВС) Нидерландов на решение апелляционного суда Гааги о выплате 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Компенсацию бывшим акционерам компании в 2014-м присудил Гаагский арбитраж, который счел, что Россия незаконно национализировала ЮКОС.

Верховный суд Нидерландов — последняя инстанция, которая может заблокировать решение о выплате компенсации, уже рассмотренное несколькими международными судами.

Так, в 2016-м Окружной суд Гааги отменил решение арбитражного суда (жалобу подала российская сторона), но в феврале 2020-го апелляционный суд подтвердил решение арбитража. Минюст РФ сразу же объявил, что подаст кассацию в ВС Нидерландов.