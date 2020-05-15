На благотворительном аукционе «Фотографы — врачам» собрали миллион и три тысячи рублей, сообщает один из организаторов аукциона академия «Фотографика».

Вырученные от продажи фотоснимков деньги пойдут на респираторы. комбинезоны и другие средства индивидуальной защиты, которые передадут российским медикам.

«Фотографика» вместе фондом «Живой» и проектом EverydayRussia запустили онлайн-аукцион 6 мая. На продажу выставили работы 138 фотографов. Снимки для аукциона они предоставили бесплатно.