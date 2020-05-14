Юрий Семин покинул пост главного тренера «Локомотива»

Контракт с Юрием Семиным, занимавшим пост главного тренера футбольного клуба «Локомотив», не продлен.

Новым главным тренером клуба стал Марко Николич. «Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года», — сообщила в четверг пресс-служба клуба, которое цитирует «Интерфакс».

Совет директоров и менеджмент клуба выразил Юрию Семину «огромную благодарность и признательность» за многолетнюю работу. «С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков „Локомотива“», — сообщила пресс-служба клуба.

Юрий Семин занимал пост главного тренера «Локомотива» в 1986-2005 годах, в 2009-2010 годах и с августа 2016 года по настоящее время. Под руководством Семина «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз Кубок России и три раза Суперкубок России. В текущем сезоне «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице.

В 2005-2006 годах Семин был главным тренером сборной России по футболу.

Марко Николич, пишет ТАСС, возглавлял сербские «Рад», «Войводину», «Партизан», словенскую «Олимпию» и венгерский «Фехервар». С «Партизаном» в сезоне-2016/17 он выиграл национальный чемпионат и Кубок Сербии. С «Фехерваром» стал чемпионом Венгрии (2017/18) и завоевал Кубок Венгрии (2018/19).