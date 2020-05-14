«Росатом» и «Ростех» объявили о строительстве 25 мусоросжигательных заводов в российских регионах

Госкорпорации «Росатом», «Ростех» и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве как минимум 25 заводов мусоросжигательных заводов.

Мусоросжительные заводы будут обслуживать «крупнейшие туристические центры России, а также агломерации с населением не менее 500 тысяч человек». В каких именно регионах их собираются построить, в сообщении не уточняется.

Оператором программы выступит «Ростех» в лице своей дочерней структуры «РТ-Инвест».

«РТ-Инвест» строит в Подмосковье четыре мусоросжигательных завода. Еще один такое завод строится в Татарстане. Жители Подмосковья неоднократно устраивали акции протеста из-за планов строительства таких заводов, считая их опасными для здоровья.

По данным РБК, «РТ-Инвест» связана с Игорем Ротенбергом.