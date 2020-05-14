На Фрунзенской набережной в Москве загорелся жилой дом. Погиб один человек
Источник: Интерфакс
Надежный источник
Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».
Возгорание произошло на балконах пятого, шестого и седьмого этажей дома номер 32.
Спасатели проводят эвакуацию жителей. Из здания выведены более 30 человек.
В МЧС сообщили, что открытое возгорание к настоящему моменту уже ликвидировано. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.