На Фрунзенской набережной в Москве загорелся жилой дом. Погиб один человек

Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».

Возгорание произошло на балконах пятого, шестого и седьмого этажей дома номер 32.

Спасатели проводят эвакуацию жителей. Из здания выведены более 30 человек.

В МЧС сообщили, что открытое возгорание к настоящему моменту уже ликвидировано. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.