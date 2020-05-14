ФСБ устроила обыски в правительстве Пензенской области

Сотрудники ФСБ проводят 14 мая обыски в правительстве Пензенской области.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следственные действия с выемкой документов проходят «в рамках уголовного дела». Подробностей дела собеседник агентства не привел.

Пресс-секретарь пензенского правительства Дина Черемушкина заявила изданию «Подъем», что обыски идут в министерстве сельского хозяйства, который является самостоятельным органом исполнительной власти.

В свою очередь в региональном управления ФСБ сказали, что следственные действия ведутся в отношении министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова по уголовному делу «в связи с подозрением в совершении мошеннических действий с присвоением бюджетных средств».