«Би-би-си»: фигуранта дела о крушении малайзийского «боинга» Леонида Харченко арестовали в Донецке по другому обвинению

В Донецке арестован украинец Леонид Харченко — один из четверых обвиняемых по делу о крушении малайзийского «боинга» над Донбассом. Об этом сообщили источники «Русской службы Би-би-си».

По их словам, 11 марта Харченко задержали возле его дома в Донецке. Он был арестован и до сих пор находится в СИЗО министерства юстиции самопровозглашенной ДНР в Донецке.

«Обвинения смешные — якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму — этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17», — рассказал один из источников «Русской службы Би-би-си».

По его мнению, Харченко арестовали, чтобы изолировать. Это было сделано, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины, согласен другой собеседник «Русской службы Би-би-си».

Леонид Харченко попал под арест через два дня после того, как в Нидерландах начался суд по делу о крушении малазийского «боинга». Всех четверых обвиняемых судят заочно, они объявлены в международный розыск. Также Харченко с 2015 года разыскивают власти Украины по обвинению в создании террористической группы.

В июле 2019 года украинские спецслужбы похитили из ДНР бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, имевшего статус ключевого свидетеля по делу о крушении «боинга» (позднее он получил статус подозреваемого). Украина обвиняла Цемаха в создании террористической группы. В сентябре 2019-го его выдали России в рамках обмена пленными. После этого Цемах вернулся в ДНР.