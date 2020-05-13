Ветеран из Петербурга собрала для семей российских врачей, умерших от коронавируса, три миллиона рублей

Жительница Санкт-Петербурга 98-летняя Зинаида Корнева собрала три миллиона рублей для семей российских врачей, которые умерли от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Фонтанка».

Деньги собирали через сайт Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда. Цель сбора — три миллиона рублей, по данным счетчика на сайте, к вечеру 13 мая собрано 3 миллиона 21 тысяча.

Чуть больше миллиона рублей уже распределили между 37 семьями, каждая из которых получила по 30 тысяч рублей. Сбор средств останавливать не будут.

«Имена врачей мы берем из „Списка памяти“, который собирают и ведут сами врачи. На сегодня в нем уже более 150 медицинских работников», — сказано на сайте ветеранской организации.

Зинаида Корнева объявила сбор средств в конце апреля после того, как узнала об акции 100-летнего британского ветерана Тома Мура. Он собрал для британских врачей больше 30 миллионов фунтов стерлингов.

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