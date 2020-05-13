В сети появилась база данных девяти миллионов клиентов курьерской службы СДЭК. В компании отрицают утечку

Данные более девяти миллионов клиентов службы экспресс-доставки СДЭК выставили на продажу в интернете за 70 тысяч рублей. Первым на это обратил внимание телеграм-канал in4security.

База содержит сведения о доставке и местонахождении грузов, а также данные покупателей: их фамилии, имена, отчества и ИНН.

Как пишет «Коммерсант», в компании СДЭК отрицают утечку данных клиентов. Представитель курьерской службы отметил, что данные собирают многие компании, в том числе на государственных агрегаторах, поэтому утечка могла произойти на любом из этих ресурсов.

В компании СДЭК также отметили, что в последнее время стали чаще появляться мошеннические сайты, действующие от имени СДЭК. С начала 2020 года, пишет in4security, появилось более 450 поддельных сайтов СДЭК.