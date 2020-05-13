Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт вылета

Обновление: По данным сервиса Flightradar24, самолет авиакомпании «Россия» приземлился в Пулково. Пассажиров пересадят на другой самолет.

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший рейс SU6413 из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт Пулково, сообщают ТАСС, Baza и «Фонтанка».

По данным «Фонтанки», командир самолета подал сигнал о разгерметизации салона. Baza сообщает, что на борту самолета с символикой футбольного клуба «Зенит» находятся около 100 человек.