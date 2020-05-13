Приговор Кокорину и Мамаеву отправили на пересмотр в Мосгорсуд. Спустя восемь месяцев после их выхода на свободу

Второй кассационной суд общей юрисдикции направил на новое апелляционное рассмотрение приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому.

Суд отменил апелляционный приговор Мосгорсуда, вынесенный 13 июня 2019 года. В том решении Мосгорсуд подтвердил приговор суда первой инстанции, в мае 2019 года осудившего Мамаева, Кокориных и Протасовицкого на срок от 18 до 19 месяцев колонии.

В пресс-службе суда пояснили, что решение о пересмотре было принято «ввиду существенных нарушений закона».

Мамаев и братья Кокорины вышли на свободу по УДО 17 сентября 2019 года, в общей сложности проведя в СИЗО и колонии одиннадцать месяцев. Протасовицкому отказали в УДО, он освободился 8 ноября.