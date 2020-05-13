Двух жительниц Красноярска, ставших жертвами сексуального насилия на улице, не будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Двух жительниц Красноярска, подвергшихся сексуальному насилию на улице, не будут штрафовать за нарушение самоизоляции. Об этом сообщил оперативный штаб Красноярского края по ситуации с коронавирусом.

Против штрафа выступила районная административная комиссия, которая рассматривает дела о нарушении самоизоляции. «В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью. А в отношении мужчины, по данным полиции, уже возбуждены 5 уголовных дел», — сообщил оперштаб.

Накануне полиция Красноярска сообщила, что 22 апреля к двум жительницам города 17 и 18 лет на улице подошел мужчина, отнял у них смартфоны и ювелирные украшения, «совершил в отношении обеих действия сексуального характера». Девушки обратились к патрульным, нападавшего задержали. На него и девушек составили административные протоколы о нарушении режима самоизоляции. Полиция пояснила, что ни жертвы, ни подозреваемый не должны были находиться на месте происшествия из-за ограничений по коронавирусу.