Бывшего главу штаба Трампа, осужденного по делу о заговоре против США, перевели под домашний арест

Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта перевели под домашний арест из федеральной тюрьмы, где он отбывает срок по делу о заговоре против США. Об этом CBS News сообщил адвокат Манафорта.

Под домашний арест 71-летнего Манафорта перевели после его просьбы: он опасается, что в тюрьме может заразиться COVID-19. Также он жалуется на проблемы со здоровьем.

Как передает NBC, Манафорт пробудет под домашним арестом оставшийся ему срок — его приговорили в общей сложности к семи с половиной годам тюрьмы в марте 2019-го по двум делам.

Дело против Манафорта завели в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. Обвинения в адрес Манафорта касаются его предполагаемой работе на украинскую Партию регионов в годы, когда у власти на Украине был Виктор Янукович. В частности, речь идет об обвинениях в незаконной лоббистской деятельности и попытке скрыть доходы, полученные от политического консультирования.

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