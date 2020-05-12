Следствие проверит версию о гибели миллиардера Дмитрия Босова в результате неосторожного обращения с оружием

Следствие рассматривает две версии гибели миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия с убийством не рассматривается. Об этом РБК рассказали знакомый Босова и источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, знакомого с ходом расследования, следователь опросил ближнее окружение Босова и выяснил, что погибший периодически нарушал правила обращения с оружием. «Некоторое время назад из пистолета, который был обнаружен рядом с телом, был сделан случайный выстрел, тогда, к счастью, никто не пострадал», — рассказал источник.

О смерти Дмитрия Босова стало известно 6 мая. Его нашли с огнестрельным ранением головы, рядом с телом лежал пистолет Glock. Источники РБК заявили, что Босов покончил с собой. Сообщалось, что предсмертной записки он не оставил. Бизнесмена похоронили на Троекуровском кладбище.

52-летнему Босову принадлежала группа «Аллтек», в которую входит «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей. Босов был совладельцем еще нескольких угольных компаний, включая «ВостокУголь». Он занимал 86-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивалось в 1,1 миллиарда долларов.