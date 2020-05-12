«Коммерсант»: 75% россиян на майские праздники остались дома

Республики Чечня, Дагестан и Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область стали лидерами среди российских регионов по соблюдению режима самоизоляции на майских праздниках. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании oneFactor.

Рейтинг составлялся на основе данных сотовых операторов о том, какая доля мобильных устройств была статична и находилась в пределах одной базовой станции в течение дня. Согласно этим данным, в среднем 75% жителей России оставались дома с 1 по 11 мая.

Десятка регионов с самым высоким уровнем самоизоляции выглядит следующим образом:

Чечня (89% жителей оставались дома)

Дагестан (84%)

Ямало-Ненецкий автономный округ (83%)

Коми (83%)

Магаданская область (82%)

Калмыкия (81%)

Сахалинская область (81%)

Алтайский край (81%)

Мурманская область (80%)

Архангельская область (80%)

Хуже всего режим изоляции соблюдали в Хабаровском крае (дома остались 66% жителей), Еврейской автономной области (67%) и Санкт-Петербурге (68%).

Из-за распространения коронавируса в регионах России действует режим повышенной готовности, предусматривающий усиление санитарных мер. Кроме того, с 30 марта по 11 мая президент РФ Владимир Путин вводил режим нерабочих дней. Всего в стране выявлены более 221 тысячи случаев заражения COVID-19.