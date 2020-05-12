Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель уйдет из «Феррари»

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Себастьян Феттель по окончании чемпионата 2020 года покинет команду «Феррари», за которую он выступал на протяжении последних пяти лет.

Кто займет место Феттеля в «Феррари», официально не сообщается — по данным итальянской прессы это может быть гонщик «Макларена» Карлос Сайнс. За какую команду в будущем продолжит выступление сам Феттель, пока неясно.

Феттель перешел в «Феррари» перед началом сезона 2015 года. За итальянскую команду он провел 102 гонки и одержал 14 побед.

32-летний Феттель — один из наиболее успешных гонщиков в истории «Формулы-1». Он четыре раза становился чемпионом мира (в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах с командой «Ред Булл»). Всего за карьеру Феттель выиграл 53 Гран-при, по этому показателю он занимает третье место в истории после Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона.