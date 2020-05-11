В МВД назвали регионы, лидирующие по числу нарушений режима изоляции

Краснодарский, Ставропольский и Приморский края, а также Дагестан лидируют среди регионов России по числу нарушений режима изоляции, введенного из-за эпидемии COVID-19. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Юрий Валяев.

Эти регионы лидируют по соотношению количества составленных протоколов к числу жителей. Абсолютные значения по регионам нерепрезентативны, подчеркнул Валяев.

«Некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим», — сказал он. Представитель МВД отметил, что большинство жителей страны адекватно воспринимают ограничительные меры.

По состоянию на 10 мая Дагестан занимает пятое место среди регионов России по уровню распространения коронавирусной инфекции — вирус выявили у 2653 человек, из них 18 умерли. Краснодарский край находится на седьмом месте (1929 заболевших, 22 умерли), Ставропольский — на 30-м (1050 заболевших, 20 умерли), Приморский — на 39-м (856 заболевших, 10 умерли).

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 109 740 1 068 13 790 94 882 2 Московская область 20 558 195 1 236 19 127 3 Санкт-Петербург 7 404 53 1 674 5 677 4 Нижегородская область 4 442 29 661 3 752 5 Дагестан 2 653 18 772 1 863 6 Мурманская область 2 371 5 270 2 096 7 Краснодарский край 1 929 22 622 1 285 8 Свердловская область 1 844 3 270 1 571 9 Тульская область 1 795 12 291 1 492 10 Ростовская область 1 763 21 388 1 354 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 209 688 1 915 34 306 173 467

Актуально на 10:22 11.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами . Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 10:22 11.05.2020 (по московскому времени)