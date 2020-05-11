В МВД назвали регионы, лидирующие по числу нарушений режима изоляции
Краснодарский, Ставропольский и Приморский края, а также Дагестан лидируют среди регионов России по числу нарушений режима изоляции, введенного из-за эпидемии COVID-19. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Юрий Валяев.
Эти регионы лидируют по соотношению количества составленных протоколов к числу жителей. Абсолютные значения по регионам нерепрезентативны, подчеркнул Валяев.
«Некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим», — сказал он. Представитель МВД отметил, что большинство жителей страны адекватно воспринимают ограничительные меры.
По состоянию на 10 мая Дагестан занимает пятое место среди регионов России по уровню распространения коронавирусной инфекции — вирус выявили у 2653 человек, из них 18 умерли. Краснодарский край находится на седьмом месте (1929 заболевших, 22 умерли), Ставропольский — на 30-м (1050 заболевших, 20 умерли), Приморский — на 39-м (856 заболевших, 10 умерли).
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Дагестан
6
Мурманская область
7
Краснодарский край
8
Свердловская область
9
Тульская область
10
Ростовская область
Актуально на 10:22 11.05.2020 (по московскому времени)