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В МВД назвали регионы, лидирующие по числу нарушений режима изоляции

Источник: РИА Новости
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Краснодарский, Ставропольский и Приморский края, а также Дагестан лидируют среди регионов России по числу нарушений режима изоляции, введенного из-за эпидемии COVID-19. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Юрий Валяев.

Эти регионы лидируют по соотношению количества составленных протоколов к числу жителей. Абсолютные значения по регионам нерепрезентативны, подчеркнул Валяев.

«Некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим», — сказал он. Представитель МВД отметил, что большинство жителей страны адекватно воспринимают ограничительные меры.

По состоянию на 10 мая Дагестан занимает пятое место среди регионов России по уровню распространения коронавирусной инфекции — вирус выявили у 2653 человек, из них 18 умерли. Краснодарский край находится на седьмом месте (1929 заболевших, 22 умерли), Ставропольский — на 30-м (1050 заболевших, 20 умерли), Приморский — на 39-м (856 заболевших, 10 умерли).

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

109 740
1 068
13 790
94 882

2

Московская область

20 558
195
1 236
19 127

3

Санкт-Петербург

7 404
53
1 674
5 677

4

Нижегородская область

4 442
29
661
3 752

5

Дагестан

2 653
18
772
1 863

6

Мурманская область

2 371
5
270
2 096

7

Краснодарский край

1 929
22
622
1 285

8

Свердловская область

1 844
3
270
1 571

9

Тульская область

1 795
12
291
1 492

10

Ростовская область

1 763
21
388
1 354
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
209 688
1 915
34 306
173 467
Полная версия таблицы со всеми регионами. Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 10:22 11.05.2020 (по московскому времени)

Коронавирус в России