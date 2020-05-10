Tesla обратилась в суд из-за запрета возобновить работу завода в Калифорнии

Tesla подала иск к округу Аламида, Калифорния, власти которого не разрешили заводу автопроизводителя вернуться к работе. Об этом пишет TechCrunch.

Основатель Tesla Илон Маск также пригрозил перенести штаб-квартиру компании из Калифорнии в Неваду или в Техас.

Компания планировала вернуть на работу около 30% сотрудников завода в Аламиде. Он был закрыт в марте из-за эпидемии коронавирусной инфекции, завод выпускает аккумуляторы для электрокаров.

Губернатор Калифорнии на минувшей неделе подписал распоряжение, разрешающее предприятиям возобновить работу.

Однако в том же распоряжении указано, что местные власти по своему усмотрению могут продлить карантин. Именно так поступил округ Аламида, продлив ограничения до конца мая.

В иске к округу Tesla назвала это решение иррациональным и необъяснимым.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Аламиде диагноз COVID-19 подтвердили у 1961 человека, умерли 70 пациентов. В целом в США заболели 1,3 миллиона человек, умерли от инфекции 78,8 тысячи.