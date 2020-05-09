Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Об этом она написала в фейсбуке.

Федермессер отметила, что заболела после возвращения из командировки в Нижегородскую область, где, в частности, помогала в организации работы по лечению вспышки COVID-19 в Дивеевском монастыре.

По словам Федермессер, ее госпитализировали в больницу в Коммунарке. «По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре», — написала Федермессер.