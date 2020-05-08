Многодетным российским семьям планируют раздавать маски и ноутбуки

В России многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, собираются обеспечить медицинскими масками, продуктовыми наборами и «электронными устройствами для дистанционного обучения детей».

Разработать такие меры поддержки, сообщает «Интерфакс», вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину совместно с региональными и федеральными властями. Предлагается предоставлять семьям с детьми меры социальной поддержки не по месту прописки, а по месту фактического пребывания.

Кроме того, профильным министерствам поручено проработать возможность размещения перевода постояльцев приютов и домов престарелых в гостиницы и пансионаты во время эпидемии коронавируса, а также облегчить в этот период выписку наркотических средств и психотропных веществ на детей с паллиативным статусом.

Соответствующие предложения должны быть подготовлены к 15 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжения Голиковой.

В России с конца марта школьники переведены на дистанционное обучение из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. Уроки проводятся онлайн, а для детей, у которых в семьях нет компьютеров, предусмотрена возможность передачи заданий и приема домашних работ в другой форме, например, по почте. Из-за того, что не все могут проходить дистанционное обучение в равных условиях, в Госдуме предлагают отменить выпускные экзамены. Минпросвещения эту инициативу пока не прокомментировало.