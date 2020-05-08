Минюст предложил разрешить бизнесу использовать труд заключенных на сельскохозяйственных землях ФСИН

Минюст России разрабатывает законопроект, позволяющий привлекать индивидуальных предпринимателей и коммерческие организации к трудовой адаптации осужденных на сельскохозяйственных землях ФСИН. Как сообщает ТАСС, об этом сказано в ответе министерства на запрос сенатора Андрея Кутепова.

Министерство также планирует принять приказ, позволяющий создавать исправительные центры для приговоренных к принудительным работам на базе федерального, регионального и муниципального имущества, а также имущества различных организаций. Сейчас такие центры есть только на объектах ФСИН.

1 января 2020 года в России вступил в силу закон, разрешающий использовать труд осужденных за пределами колоний-поселений и исправительных центров.

В апреле Совет Федерации одобрил закон, дающий бизнесменам право арендовать производственные помещения учреждений ФСИН без торгов, если их признали несостоявшимися.