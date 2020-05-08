Международная федерация хоккея составила символическую сборную России всех времен. Александр Овечкин в нее не попал

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала символическую сборную России всех времен.

Пятеро из шести игроков символической сборной играли еще во времена СССР. Единственным действующим хоккеистом в команде оказался Евгений Малкин. Самый успешный российский игрок в истории НХЛ Александр Овечкин, трижды выигрывавший в составе сборной России чемпионат мира, в символическую сборную не попал.

Полностью состав выглядит так.

Вратарь: Владислав Третьяк

Защитники: Вячеслав Фетисов, Александр Рагулин

Нападающие: Всеволод Бобров, Валерий Харламов, Евгений Малкин.

Команда СССР/России — наиболее титулованная сборная в истории мирового хоккея. СССР выиграл 22 чемпионата мира и 7 Олимпийских игр. Сборная России становилась чемпионом мира пять раз, а в 2018 году выиграла Олимпиаду.