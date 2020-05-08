Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок без пин-кода до пяти тысяч рублей

Международная платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок без пин-кода с одной до пяти тысяч рублей. Об этом РБК рассказали три источника на финансовом рынке.

Письмо с рекомендациями было направлено банкам-партнерам на этой неделе, рассказал один из собеседников РБК. Он подчеркнул, что конечное решение будет зависеть от самих банков.

В письме Mastercard нет конкретной даты повышения лимита — банки смогут сделать это на свое усмотрение.

В марте 2020 года Mastercard повысила лимит бесконтактной оплаты для 29 стран Европы. России среди них не было.

По данным ФАС на 1 января 2019 года, доля карт Mastercard среди всех активных карт россиян составляла 36​%.

Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывал сократить использование наличных, а покупки оплачивать бесконтактно. В конце марта Центробанк попросил банки замедлить оборот бумажных денег для борьбы с эпидемией.

В апреле 2019 года международная платежная система Visa увеличила лимит покупок без пин-кода с одной до трех тысяч рублей.