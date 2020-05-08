Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок без пин-кода до пяти тысяч рублей
Международная платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок без пин-кода с одной до пяти тысяч рублей. Об этом РБК рассказали три источника на финансовом рынке.
Письмо с рекомендациями было направлено банкам-партнерам на этой неделе, рассказал один из собеседников РБК. Он подчеркнул, что конечное решение будет зависеть от самих банков.
В письме Mastercard нет конкретной даты повышения лимита — банки смогут сделать это на свое усмотрение.
В марте 2020 года Mastercard повысила лимит бесконтактной оплаты для 29 стран Европы. России среди них не было.
По данным ФАС на 1 января 2019 года, доля карт Mastercard среди всех активных карт россиян составляла 36%.
Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывал сократить использование наличных, а покупки оплачивать бесконтактно. В конце марта Центробанк попросил банки замедлить оборот бумажных денег для борьбы с эпидемией.
В апреле 2019 года международная платежная система Visa увеличила лимит покупок без пин-кода с одной до трех тысяч рублей.